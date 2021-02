Poročilo ZN: Trumpov zaveznik kršil embargo ZN na orožje za Libijo

New York, 20. februarja - Ustanovitelj ameriškega zasebnega varnostnega podjetja Blackwater in zaveznik nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Erik Prince je kršil embargo Združenih narodov na orožje, ki velja za Libijo, so po poročanju ameriških medijev ugotovili preiskovalci ZN. Pomagal naj bi odpadniškemu generalu Kalifi Haftarju.