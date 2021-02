Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 20. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti med Senožečami in Gabrkom proti Kopru oviran promet. Zaradi sejma bo danes od 7. do 13. ure popolna zapora regionalne ceste Mokronog-Zbure v Mokronogu. Obvoz bo na relaciji Trebnje-Mokronog in po občinskih cestah.