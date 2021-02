Newyorški borzni indeksi teden sklenili z mešanimi rezultati

New York, 20. februarja - Minuli praznično skrajšani trgovalni teden se je v petek na newyorških borzah sklenil z mešanimi rezultati osrednjih indeksov. Dow Jones je rahlo napredoval, S&P 500 in Nasdaq pa sta nazadovala. Za S&P 500 je bil to prvi negativni teden po dveh zaporednih tednih rasti.