Biden napovedal normalizacijo razmer po pandemiji šele do božiča

Detroit, 20. februarja - Predsednik ZDA Joe Biden je po ogledu proizvodnje Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 v Michiganu v petek dejal, da ne more z gotovostjo napovedati, kdaj se bodo razmere spet normalizirale, a izrazil upanje, da se bo to zgodilo do božiča. Hkrati je dejal, da bo do konca julija na voljo dovolj cepiva za 300 milijonov Američanov.