Lyon kljub vodstvu trepetal za zmago

Pariz, 19. februarja - Nogometaši Lyona so na prvi tekmi 26. kroga francoske nogometne lige v gosteh premagali Stade Brest in se vsaj začasno vrnili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Točkovno so se s tekmo več izenačili z Lillom, od katerega imajo boljšo razliko med danimi in prejetimi goli, pred tretjeuvrščenim PSG pa imajo točko prednosti.