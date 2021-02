Wolfsburg še naprej z granitno obrambo zbira točke

Berlin, 19. februarja - Nogometaši Wolfsburga so tudi na tekmi 22. kroga nemške nogometne lige proti Arminii Bielefeld ohranili mrežo nedotaknjeno, tokrat pa so dobro igro v obrambi kronali tudi z zadetki za zmago. Tekmeca so v gosteh premagali s 3:0 (1:0), prva dva gola je dosegel Renato Steffen, tretjega pa Maximilian Arnold.