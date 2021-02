Ljubljana, 20. februarja - V Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so lani presadili 114 organov. Donorska in transplantacijska dejavnost pa sta kljub epidemiji delovali neprekinjeno. Vrhunski strokovni uspeh je bila presaditev pljuč 34-letniku, ki so mu dokončno odpovedala zaradi zapletov po covidu-19, so sporočili iz zavoda Slovenija-transplant.