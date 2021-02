Ta petek namesto protestnega shoda rekreacija

Ljubljana, 19. februarja - Na Trgu republike se je danes okoli 19. ure začel t. i. ne-protestniški žogobrc. Ljudje so se v manjših skupinah zbrali pred parlamentom in brcali žogo, kolesarili in se sprehajali. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da se je dogodka udeležilo okoli 50 oseb, nekaj oseb so policisti tudi popisali.