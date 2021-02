Za trajno zaposlovanje mladih še 2,1 milijona evrov sredstev

Ljubljana, 19. februarja - Zavod RS za zaposlovanje je objavil spremembo javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih, saj so iz proračuna dobili še 2,1 milijona evrov za trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 29 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Predvideno je subvencionirana zaposlitev za nedoločen čas za 420 mladih brezposelnih oseb, so zapisali.