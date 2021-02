Bošnjaške stranke napovedale bojkot ponovljenih volitev v Srebrenici

Srebrenica, 19. februarja - V Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo ponovili lokalne volitve v Srebrenici in Doboju zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovila osrednja volilna komisija na novembrskih volitvah. V Srebrenici so bošnjaške stranke napovedale bojkot, ker volilna komisija ni storila dovolj za odpravo nepravilnosti, ki so prispevale k zmagi srbskih kandidatov.