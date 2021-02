Voditelji G7 za okrepitev cepljenja v revnih državah

London/Bruselj, 19. februarja - Voditelji skupine najrazvitejših držav G7 so se na današnjem srečanju zavzeli za okrepitev cepljenja v revnih državah. Napovedali so več milijard dodatnih finančnih sredstev v ta namen. Zavzeli so se tudi za to, da bi bilo leto 2021 točka preloma za multilateralizem.