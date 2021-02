Beograd, 19. februarja - V 68. letu starosti je danes umrl znani kantavtor in glasbenik Đorđe Balašević, poročajo srbski mediji. Pred tremi dnevi so ga sprejeli na infekcijsko kliniko v Beogradu, kjer se je zdravil zaradi pljučnice, kasneje pa se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in je umrl.