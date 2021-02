Člani odborov DZ obsodili sovražnost in drug drugega pozvali k dostojnemu dialogu

Ljubljana, 19. februarja - Člani odborov DZ za pravosodje in za notranje zadeve so na današnji skupni seji opozorili na stopnjevanje sovražnosti v družbi. Slišati je bilo obsodbe žaljivega in sovražnega diskurza z vseh strani ter pozive k dostojnemu in spoštljivemu dialogu. Zgled tega pa naj bodo tudi politiki, je bilo slišati tako iz koalicijskih kot opozicijskih vrst.