Predstavniki turistične panoge o okrevanju dejavnosti z župani

Ljubljana, 19. februarja - Na povabilo STO, gospodarskega ministrstva in Skupnosti občin Slovenije so se na četrtem srečanju sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma danes na virtualnem srečanju sestali župani iz 80 občin. Govorili so o vlogi občin pri okrevanju turizma. Navzoči so se strinjali, da je za to potrebno usklajeno delovanje na vseh ravneh.