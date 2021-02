Ministri EU o enakosti pri dostopu do izobraževanja, vključenosti in uspehu za vse

Ljubljana, 19. februarja - Ministri EU za izobraževanje, med njimi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so danes na neformalni videokonferenci razpravljali o enakosti pri dostopu, vključenosti in šolskemu uspehu za vse v izobraževanju. Poudarili so, da je pandemija covida-19 izpostavila vprašanje zagotavljanja enakosti izobraževalnih sistemov.