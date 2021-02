Znani termini ženskega odbojkarskega EP

Ljubljana, 19. februarja - S sedeža Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) so sporočili, da bo letošnje evropsko prvenstvo za ženske, ki ga bodo skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, potekalo letos med 18. avgustom in 4. septembrom, in sicer v Beogradu, Plovdivu, Cluj-Napoci in Zadru.