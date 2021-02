ESS za ustanovitev paritetnega sklada

Ljubljana, 19. februarja - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so se danes dogovorili za ustanovitev delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča za ustanovitev paritetnega sklada. Z njim bi gradbeni sektor lažje premagoval krizne razmere. Razpravljali so tudi o udeležbi pri oblikovanju vsebine vladnega načrta za okrevanje in odpornost, s katero niso zadovoljni.