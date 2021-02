Ljubljanska borza: Promet z delnicami KD Group presegel dva milijona evrov

Ljubljana, 19. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 4,3 milijona evrov poslov, indeks SBI TOP je ob tem pridobil 0,89 odstotka. Največ poslov, za več kot dva milijona evrov, so posredniki danes sklenili z delnicami KD Group. Po prometu so sledile delnice Petrola in Krke.