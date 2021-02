Peršak odstopil z mesta predsednika Slovenskega centra PEN

Ljubljana, 19. februarja - Tone Peršak ni več predsednik Slovenskega centra PEN. Kot so sporočili iz PEN, je o odstopu upravni odbor obvestil v četrtek. Razlogi za odstop so osebni, kar je potrdil tudi za STA. Še naprej bo član upravnega odbora, pooblastila in posle pa bo predal 23. februarja podpredsednici Heleni Kraljič. Upravni odbor bo kmalu pripravil nove volitve.