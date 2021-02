Bayern bržčas do konca sezone brez Tolissoja

München, 19. februarja - Nemški nogometni velikan Bayern München bo najverjetneje do konca sezone ostal brez francoskega vezista Corentina Tolissoja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šestindvajsetletnik si je namreč na četrtkovem treningu strgal mišico in že končal sezono, so zapisali pri nemškem Bildu.