Pfizer in BioNTech začela raziskavo o varnosti cepiva proti covidu-19 pri nosečnicah

Chicago, 19. februarja - Farmacevtski podjetji Pfizer in BioNTech sta sporočili, da sta začeli klinično raziskavo o varnosti in učinkovitosti njunega cepiva proti covidu-19 pri nosečnicah. V raziskavi sodeluje približno 4000 prostovoljk, starejših od 18 let, nekatere pa so v četrtek že cepili s prvim odmerkom.