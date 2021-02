UKC Ljubljana z Majbert Pharm sklenil posel za dobavo hitrih testov

Ljubljana, 19. februarja - UKC Ljubljana je s podjetjem Majbert Pharm sklenil pogodbo za nabavo hitrih antigenskih testov, je razvidno s portala javnih naročil. Od marca do maja bo Majbert Pharm dobavil UKC do 22.800 testov po ceni 1,79 evra oz. 1,96 evra z DDV, so za STA pojasnili v UKC Ljubljana. Vrednost posla je torej 40.725 evrov oz. 44.593,88 evra z DDV.