Nacionalni laboratorij doslej potrdil angleško različico v štirih vzorcih

Ljubljana, 19. februarja - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je doslej potrdil angleško različico novega koronavirusa v štirih vzorcih. Poleg potrditve pri potniku, ki se je decembra vrnil iz Anglije, so v februarju potrdili tri primere - enega v podravski regiji, dva pa sta iz jugovzhodne regije. Južnoafriške in brazilske različice niso zaznali.