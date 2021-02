Brežiški radioamaterji opozarjali na nevarnost epidemije

Brežice, 19. februarja - Brežiški radioklub Elektron je decembra lani in do konca januarja pri vzpostavljanju radijskih zvez uporabljal dodaten varnostni znak safe, ki mu ga je kot prvemu v državi po njegovi prošnji začasno podelila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. V naveden obdobju je na nevarnost covida-19 opozoril približno 12.000 ljudi po vsem svetu.