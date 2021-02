Cene storitev pri proizvajalcih lani peto leto zapored višje

Ljubljana, 20. februarja - Cene storitev pri proizvajalcih so bile lani v povprečju za 1,3 odstotka višje kot predlani. To je bilo peto zaporedno leto rasti. Najbolj so se zvišale cene v pomorskem prometu, za 21,8 odstotka, najbolj znižale pa cene v dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, za 10,7 odstotka.