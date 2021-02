MGL s spletno premiero dramskega omnibusa Tišina med nami

Ljubljana, 20. februarja - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) bo drevi na platformi Tretji oder ponudilo spletno premiero dramskega omnibusa Tišina med nami v režiji Nine Šorak. Predstava je omnibus besedil treh slovenskih avtoric, Barbare Zemljič, Tjaše Mislej in Ize Strehar, ki so po naročilu spisale dramo, ki se pripeti v eni noči na enem od ljubljanskih trgov.