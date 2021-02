Pomurski policisti v poostrenem nadzoru našteli 94 prometnih kršitev

Murska Sobota, 19. februarja - Pomurski policisti so v četrtek med 10.30 in 17.30 izvedli poostren nadzor cestnega prometa. V okviru tega so nadzirali tudi prevoz odpadkov. Ugotovili so 94 kršitev prometnih pravil, največ zaradi hitrosti vožnje na avtocesti in v naselju. Dvema kršiteljema so policisti zasegli motorni vozili, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.