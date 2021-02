Newyorški muzej MoMA prejel donacijo del fotografinj

New York, 20. februarja - Newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA) je prejel donacijo 100 fotografij, ki so jih v zadnje sto letih ustvarile fotografinje. V njej so tako redka in pomembna kot tudi manj znana in spregledana dela v tem mediju, piše spletni portal Art Daily. Fotografije je muzeju podarila zbirateljica Helen Kornblum.