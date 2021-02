Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 19. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,58 odstotka. Največ prometa je bilo z delnicami Krke in Petrola, med prometnejšimi delnicami po četrtkovi objavi nerevidiranih poslovnih izidov za 2020 največ pridobiva NLB.