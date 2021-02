V Mislinji urejajo prostorske pogoje za načrtovani dom starejših

Mislinja, 19. februarja - V Mislinji si že dlje časa prizadevajo za izgradnjo doma za starejše in kot kaže, bi ga lahko dobili do konca leta 2022. Avstrijsko podjetje SeneCura, ki v Sloveniji že ima in gradi še več domov za starejše, je pridobilo koncesijo tudi za dom v Mislinji s 150 posteljami. Občina trenutno za to naložbo ureja prostorske pogoje.