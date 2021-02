Policisti opozarjajo na več previdnosti na smučiščih

Maribor/Celje, 19. februarja - Policisti mariborske policijske uprave so bili samo v četrtek obveščeni o več smučarskih nesrečah, v katerih so bili trije smučarji huje poškodovani. Dan prej so o dveh nesrečah poročali s celjskega konca. Na policiji zato pozivajo k prilagojeni hitrosti smučanja ter seveda uporabi smučarske čelade in posebni pozornosti na otroke.