Združenje občin za višja investicijska sredstva za šolstvo in predšolsko vzgojo

Ljubljana, 19. februarja - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na četrtkovi seji spregovorilo tudi o potrebah po investicijskih sredstvih za področji šolstva in predšolske vzgoje. Ocenjujejo, da so potrebe bistveno večje, kot predvideva trenutno objavljen javni razpis. Kot so sporočili, pa so na vlado že naslovili tudi predloge za deveti protikoronski zakon.