Tedenski pregled - svet od 19. do 25. 2.

Ljubljana, 26. februarja - ZDA so se pod novim predsednikom začele vračati na globalni oder. Evropski voditelji so ocenili, da epidemiološke razmere v uniji ostajajo resne, ponekod se stanje slabša, poleg tega se nadaljujejo težave z dobavo cepiva. V Armeniji naj bi prišlo do poskusa vojaškega udara. Na Marsu je pristalo Nasino plovilo.