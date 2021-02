V pomoč umetnikom ves čas epidemije na voljo sklad Solidarni s kulturo

Ljubljana, 19. februarja - V pomoč kulturnim delavkam in delavcem, ki se soočajo s finančnimi težavami zaradi epidemije covida-19, je že od lanskega marca ustanovljen sklad, ki so ga poimenovali Solidarni s kulturo. Pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov, praviloma do višine 700 evrov. Sklad temelji na donacijah, sodeluje pa z Rdečim križem.