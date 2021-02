Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 19. februarja - Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo predvsem na severu in vzhodu delno razjasnilo. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo padla kakšna kaplja dežja. V južni polovici Slovenije bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.