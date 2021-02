Rast cen nafte za zdaj prekinjena

Singapur, 19. februarja - Cene nafte, ki so v zadnjih dneh rasle, se danes znižujejo. Umirja se učinek izpada proizvodnje v ZDA zaradi obsežnega snežnega viharja in prodora polarnega zraka, prav tako se na geopolitičnem področju kažejo znaki umirjanja napetosti med ZDA in Iranom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.