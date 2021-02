Evropski poslanci s pozivom komisiji k smiselni regulaciji konoplje v EU

Ljubljana, 19. februarja - Evropska poslanca Milan Brglez in Tanja Fajon (S&D/SD) sta skupaj s še 31 kolegi iz različnih političnih skupin pozvala Evropsko komisijo k smiselni regulaciji področja konoplje oz. njenih izvlečkov na ravni EU, s poudarkom na krepitvi javnega zdravja in zagotavljanju poslovnega okolja, ki bo naklonjeno malim in srednje velikim podjetjem.