Ljubljana, 19. februarja - Spletna novinarska konferenca Civilne iniciative Danes! in društva Eko Anhovo in dolina Soče, na kateri bodo spregovorili o oskrbi s pitno vodo za 1100 ljudi v občini Kanal ob Soči, bo danes ob 10.30 preko aplikacije Zoom na povezavi https://cutt.ly/9lqQ81m, so sporočili iz omenjene civilne iniciative.