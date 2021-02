Kopitar s kralji v Arizoni do tretje zaporedne zmage

Glendale, 19. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL gostovali pri Arizona Coyotes in prišli do tretje zaporedne zmage. Potem ko so zapravili prednost dveh golov in so odločali kazenski streli, so kralji le poskrbeli, da so iz Glendala odnesli zmago s 3:2. Odločilni gol je dosegel Gabriel Vilardi. S podajo in kazenskim strelom se je izkazal tudi Anže Kopitar.