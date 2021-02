Evropske sile in ZDA pozivajo Iran k popolnemu upoštevanju jedrskega dogovora

Pariz, 18. februarja - Zunanji ministri Nemčije, Francije, Velike Britanije in ZDA so danes po srečanju v Parizu pozvali Iran, naj se vrne k jedrskemu dogovoru in ga v celoti upošteva. Ob tem so posvarile Iran pred tem, da inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) omejuje dostop, so sporočili iz Berlina.