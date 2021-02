Nato še brez odločitve o Afganistanu, širi misijo v Iraku

Bruselj, 18. februarja - Obrambni ministri članic zveze Nato danes na virtualnem zasedanju pričakovano še niso sprejeli odločitve o prihodnosti misije v Afganistanu, saj nova ameriška administracija to vprašanje še preučuje. So pa sprejeli odločitev, da razširijo misijo v Iraku, in sicer s sedanjih 500 na približno 4000 pripadnikov.