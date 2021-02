Vodstvo NBA potrdilo tekmo zvezdnikov 7. marca v Atlanti

New York, 18. februarja - Severnoameriška košarkarska liga NBA je danes potrdila, da bo tekma all-star na sporedu 7. marca v Atlanti. Nekateri najboljši košarkarji so nasprotovali tekmi zaradi kratkega premora med obema sezonama, strnjenega tekmovalnega programa v tej sezoni in slabe epidemiološke slike v ZDA, med najbolj glasnimi nasprotniki pa je bil LeBron James.