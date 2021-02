Tonin o Janševih tvitih: Kot politiki tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni nad kritiko

Bruselj, 18. februarja - Prvak NSi Matej Tonin je vsebino tvitov premierja Janeza Janše danes komentiral z besedami, da tako kot politiki tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni nad kritiko. "Tako politiki kot novinarji smo neke vrste javne osebnosti, katerih delo je vsem na razpolago, vsem vidno. In seveda ocene o našem in vašem delu so lahko različne," je dejal.