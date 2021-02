Večer o tveganjih pri masovnem kupovanju delnic in kriptovalut (19. 2.)

Maribor, 18. februarja - Srečko Klapš v komentarju (Ne)realno piše o tveganjih pri masovnem kupovanju delnic in kriptovalut. Avtor opozarja, da si Elon Musk lahko privošči izgubo miljarde in pol dolarjev, kolikor jih je vložil v bitcoin, in se sprašuje, zakaj tradicionalni svet ignorira problematiko kriptovalut ter potrošnikom onemogoča pravno varstvo.