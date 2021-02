Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 2.)

Ljubljana, 18. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so v Evropski komisiji obsodili obtožbe premierja Janeza Janše na Twitterju, da novinarka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže. Poročale so tudi o najnovejših epidemioloških podatkih za Slovenijo in zmagi smučarske skakalke Nike Križnar v Romuniji.