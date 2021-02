Znova prestavljen zaključni turnir pokala Billie Jean King

Budimpešta, 18. februarja - Mednarodna teniška zveza (ITF) je morala zaradi pandemije novega koronavirusa in strogih ukrepov še drugič prestaviti zaključni turnir pokala Billie Jean King oziroma nekdanjega pokala Fed. To je krovna teniška zveza sporočila v današnji izjavi za javnost. Turnir najboljših ženskih reprezentanc bi moral potekati med 13. in 18. aprilom.