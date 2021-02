Marjetica Koper s sklenitvijo kolektivne pogodbe odpravlja neskladja iz preteklosti

Koper, 18. februarja - V Marjetici Koper so sklenili pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo podrobneje urejala pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalca. Kot so sporočili iz podjetja, bo s tem odpravljeno še eno od podedovanih neskladij iz preteklosti. Tako vodstvo kot sindikat sta z dogovorom, ki so mu prikimali tudi nadzorniki, zadovoljna.