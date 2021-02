Franciji tekma mešanih parov, Fak in Klemenčičeva 13.

Pokljuka, 18. februarja - Francoza Antonin Guigonnat in Julia Simon sta zmagovalca današnje tekme mešanih parov na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Srebro sta osvojila Norvežana Johannes Thingnes Boe in Tiril Eckhoff, bron pa Šveda Sebastian Samuelsson in Hanna Öberg. Slovenska dvojica, Jakov Fak in Polona Klemenčič, je osvojila 13. mesto.