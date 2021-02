Na Hrvaškem marca poskusni popis prebivalstva, celoten verjetno junija

Zagreb/Varaždin, 18. februarja - V Zagrebu in štirih hrvaških županijah bodo v prvi polovici marca izvedli poskusni popis prebivalstva med 12.000 državljani, je danes potrdil državni zavod za statistiko. Celoten popis so načrtovali v aprilu, a so ga zaradi epidemije covida-19 prestavili. Pričakovati je, da bo potekal junija.