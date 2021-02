Svetina s predstavniki koncesionarjev varstveno-delovnih centrov tudi o raznolikosti storitev

Ljubljana, 18. februarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal s predstavniki sekcije koncesionarjev varstveno delovnih centrov Slovenije. Med drugim so izpostavili pomen pluralizacije storitev in uporabnikovo možnost izbire. Znova pa so opozorili tudi na deinstucionalizacijo in nadzor nad izvajanjem konvencije o pravicah invalidov, so zapisali pri varuhu.